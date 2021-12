Governo e fabricantes discutem mudança na fórmula da cerveja

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento começou a discutir nesta terça-feira, 20, com produtores de cerveja a instrução normativa que mudará a fórmula da bebida. A nova receita deve permitir a adição de ingredientes de origem animal como leite e mel, além de chocolate, frutas e ervas.

Também pode ser autorizado o uso de cereais como arroz e milho além da cevada e lúpulo. A flexibilização do preparo é uma reivindicação dos produtores e valerá também para os países do Mercosul.

As discussões com o setor privado ocorrem no auditório da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e vão até quarta, 21. Após o debate com os fabricantes, o texto da instrução normativa será levado ao Mercosul. A expectativa do governo é que as alterações vigorem a partir de 2015.

A intenção é criar mais variedades com as alterações na fórmula de preparo da cerveja, que atualmente deve conter 55% de cevada e adição de lúpulo. Segundo o governo, o diferencial no sabor trará competitividade ao produto brasileiro e beneficiará os pequenos produtores artesanais.

