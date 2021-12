Governo cria grupo para aprimorar mecanismos de controle de armas no País

O Ministério da Justiça criou grupo de trabalho para aprimorar mecanismos de monitoramento e controle de armas no País. Conforme portaria publicada no Diário Oficial da União, o grupo também irá avaliar a 'Campanha do Desarmamento' e propor ações para mobilização social em torno do tema, "visando à garantia de maior eficácia dos objetivos pretendidos pelo Estatuto do Desarmamento".

O grupo será composto por um representante titular e um suplente de sete departamentos do Ministério da Justiça, incluindo a Secretaria Nacional de Segurança Pública, Departamento de Polícia Federal e Secretaria de Reforma do Judiciário, além de instituições integrantes da Rede Desarma Brasil e do Instituto Sou da Paz. O Ministério da Defesa também será convidado a compor o grupo, que será coordenado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça.

adblock ativo