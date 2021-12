Governo concedeu vistos para estimular turismo e negócios, diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira, 19, após encontro com o presidente dos EUA, Donald Trump, no Rose Garden da Casa Branca, que o governo brasileiro decidiu não demandar mais vistos dos norte-americanos "para estimular o turismo e os negócios no Brasil".

Os ministros Paulo Guedes, da Economia, e Tereza Cristina, da Agricultura, realizaram reuniões em Washington, com autoridades do primeiro escalão do governo dos EUA e deixaram bem claro que o Brasil quer ampliar o relacionamento comercial com os Estados Unidos.

