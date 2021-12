Governo Bolsonaro escolhe pesquisador civil como novo diretor do Inpe

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) tem um novo diretor - o engenheiro eletricista Clezio Marcos De Nardin, que era coordenador-geral de Ciências Espaciais e Atmosféricas do próprio instituto. O Inpe é alvo de críticas e questionamentos do governo Bolsonaro há mais de um ano e o novo diretor foi escolhido pelo ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, para assumir o cargo máximo do órgão pelos próximos quatro anos. A decisão foi publicada nesta sexta-feira, 2, no Diário Oficial da União (DOU).

Nardin é pesquisador da área da ciência espacial e um dos criadores do programa de monitoramento do clima espacial no Inpe.

“O Inpe já esteve em situações difíceis no passado. Não estou dizendo que as críticas são bem-vindas ou indesejadas. Toda crítica é bem-vinda, e todas serão tratadas com análise técnica. Minha função é prover uma resposta técnica, não uma resposta política. Se você está atrás de uma resposta política, eu sugiro que você procure o ministro. Ele é quem tem responsabilidade por isso. A minha função é assessorá-lo. Encaro com naturalidade. Críticas são comuns no meio científico e as nossas respostas serão sempre técnicas para atender ao País e ao governo”, afirmou Nardin, em entrevista ao Estadão.

Clezio irá substituir Darcton Policarpo Damião, que ocupava o posto interinamente desde agosto de 2019.

Em nota, o Sindicato dos Servidores em Ciência e Tecnologia elogiou o nome do novo diretor, que fez doutorado em Geofísica Espacial no próprio Inpe.

A escolha do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação é bem recebida por comunidade científica.

