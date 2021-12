Governo Bolsonaro concede apenas 3% do Bolsa Família ao Nordeste

A Região Nordeste concentra 36,8% das famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza, que são beneficiadas com o programa Bolsa Família, do Governo Federal. Apesar disso, o governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) priorizou o Sul e o Sudeste na concessão de novos benefícios do programa no mês de janeiro.

De acordo com dados do Ministério da Cidadania ao Congresso, o Nordeste recebeu 3% dos novos benefícios. enquanto o Sul e o Sudeste responderam por 75% das novas concessões. Só para efeito comparativo, o número de novos benefícios concedidos em Santa Catarina, que tem população oito vezes menor do que a do Nordeste e é governada por Carlos Moisés (PSL), foi o dobro do repassado à região nordestina inteira, cujos governadores são da oposição.

Nas eleições de 2018, a Região Nordeste foi a única que votou majoritariamente no candidato Fernando Haddad (PT). No segundo turno, o petista teve 69,7% dos votos válidos, contra 30,3% de Bolsonaro. Nas demais regiões, o atual presidente foi o vencedor. No Sul, conseguiu a maior vantagem: 68,3% ante 31,7% de Haddad.

