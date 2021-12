Governadores aprovam central única de compras pelo Consórcio Nordeste

Governadores dos nove estados da região Nordeste se reuniram em Salvador nesta segunda-feira, 29, para formalizar uma série de iniciativas que serão realizadas pelo Consórcio Nordeste. Estiveram presentes na reunião sete governadores e dois vice-governadores, que representaram os estados de Alagoas e Ceará.

A reunião aconteceu no Centro de Operações e Inteligência, no Centro Administrativo da Bahia, e marcou a constituição formal do consórcio. Neste primeiro encontro, foi discutido principalmente o incremento de oferta de serviços de saúde.

O governador Rui Costa, presidente do consórcio, destacou que foi aprovada a criação de uma central única de compras, inicialmente nas áreas da saúde, educação e segurança pública, ajudando a reduzir as despesas. Além disso, foi debatida na reunião uma proposta para aumentar e reforçar a oferta de médicos, especialmente nas áreas mais longínquas dos estados do Nordeste.

Outro item discutido envolve a área de Segurança Pública, tendo como pleito a urgente liberação de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública.

Ao final da reunião, os governadores divulgaram uma carta, escrita de forma coletiva pelos gestores, com o Plano de Trabalho evidenciando as ações iniciais do grupo. Assinaram o documento os governadores Rui Costa (BA), Flavio Dino (MA), João Azevedo (PB), Paulo Câmara (PE), Wellington Dias (PI), Fátima Bezerra (RN), e Belivaldo Chagas (SE); e os vice-governadores Luciano Barbosa (AL) e Izolda Cela (CE), representando Renan Filho e Camilo Santana, respectivamente. Leia a carta na íntegra.

