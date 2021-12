Governador diz que tropa de choque da PM vai entrar no presídio de Alcaçuz

O governador do Rio Grande do Norte, Robinson Faria, afirmou que a tropa de choque da Polícia Militar PM) está pronta para entrar na Penitenciária Estadual de Alcaçuz. Detentos de Alcaçuz, em Natal, voltaram a entrar em confronto na manhã desta quinta-feira, 19. As cenas de um combate de grandes proporções foram transmitidas ao vivo pela TV.

A informação foi dada pelo governador em entrevista ao canal de TV GloboNews na tarde desta quinta-feira. Segundo ele, a tropa de choque deve entrar “a qualquer momento” na penitenciária. Desde o último final de semana, unidades prisionais do Rio Grande do Norte são palcos de confrontos e ameaças entre presos membros de facções criminosas rivais.

De sábado para domingo, pelo menos 26 presos que cumpriam pena na Penitenciária Estadual de Alcaçuz foram assassinadas por outros detentos durante uma rebelião de mais de 14 horas de duração. Desde então, presos circulam livremente pelo pátio da unidade, levando facas, barras de ferro e paus. As autoridades estaduais de segurança pública desconfiam que o número de mortos no confronto entre presos pode ser maior e que corpos podem ter sido jogados em fossas de esgoto na área interna do presídio. Segundo o governador, não há informações confirmadas de novas mortes no presídio.

