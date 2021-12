Governador decreta luto oficial no Rio de Janeiro

Em nota, o governador Sérgio Cabral lamentou a morte do arquiteto Oscar Niemeyer e decretou luto oficial de três dias no estado. O governador disse que "Niemeyer foi o maior arquiteto do Brasil. Um gênio da arquitetura mundial. Doce no trato, firme nas suas convicções e amado pelo povo brasileiro".

Oscar Niemeyer morreu nesta quarta-feira (5), às 21h55, no Hospital Samaritano, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro, onde estava internado desde o dia 2 de novembro, vítima de complicações renais e desidratação.

O quadro de saúde do arquiteto piorou nas últimas horas, e o boletim médico assinado esta tarde pelo médico intensivista Fernando Gjorup indicava piora "no estado clínico do arquiteto" .

