Google pode veicular cenas de nudez de Xuxa

O Supremo Tribunal Federal (STF) manteve nesta terça-feira, 15, a decisão que libera o Google de poder continuar exibindo, nos resultados de buscas imagens, vídeos e textos com cenas de nudez de Xuxa Meneghel.

No início da carreira, a apresentadora contracenou com um menor de idade em "Amor, Estranho Amor" (1982). No filme, de contexto sexual, Xuxa vive uma garota de programa. Ela também posou nua para uma revista masculina.

Anos depois, Xuxa ganhou fama comandando programas para o público infantil, em que chegou a receber o título "Rainha dos Baixinhos". De lá para cá, a apresentadora luta para que essas imagens não sejam mais divulgadas.

Segundo o jornal Extra, o processo contra o Google teve início em 2010. Na ação, a apresentadora tentou impedir que o site de busca apresentasse resultado para pesquisas que associasse o nome dela à prática criminosa, como a pedofilia. A liminar chegou a ser concedida, mas o Google recorreu.

Em julgamento de recurso do site, o Tribunal de Justiça do Rio Janeiro manteve a decisão, porém apenas para as imagens relacionadas ao pedido da defesa da apresentadora. Na época, a multa para descumprimento da regra foi estipulada em R$ 20 mil.

Ainda insatisfeito, o Google recorreu ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), que cassou a liminar por completo. "Os provedores de pesquisa não podem ser obrigados a eliminar do seu sistema os resultados derivados da busca de determinado termo ou expressão", dizia o acordo.

Segundo o STJ, "não se pode, sob o pretexto de dificultar a propagação de conteúdo ilícito ou ofensivo na web, reprimir o direito da coletividade à informação".

A ministra Nancy Andrighi, relatora do processo no STJ, afirmou que "os provedores de pesquisa não são responsáveis pelo conteúdo disponível na rede. Se a página detém conteúdo ofensivo, cabe a parte buscar a retirada desse conteúdo do site. Não justifica a transferência da responsabilidade ao provedor de pesquisa".

