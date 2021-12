Gol planeja 700 voos extras para feriado de carnaval

A Gol informou que realizará cerca de 700 voos extras para atender o feriado de carnaval, que encerra a alta temporada, período sazonalmente de maior demanda para as aéreas, iniciado no Natal. A companhia vai incrementar o número de voos para destinos tradicionais de folia, como Rio de Janeiro, Salvador e Recife, e também para outros locais turísticos.

No total, 31 cidades terão operações adicionais no período, sendo que o Nordeste é a região com a maior oferta de voos, 481 voos adicionais, ou cerca de 64 mil assentos disponíveis, para Salvador e Ilhéus, na Bahia, Recife (PE), Maceió (AL) e Fortaleza (CE).

A Gol também informou que, para atender ao aumento da demanda durante o período, reforçará nos aeroportos o quadro de colaboradores com profissionais contratados e temporários. Aeronaves reservas também ficarão disponíveis nos aeroportos com maior volume de operações da companhia.

O número de voos extras planejado pela companhia neste ano é significativamente maior que o previsto no ano passado, quando a Gol divulgou a criação de 230 voos extras para o carnaval, para 25 diferentes destinos no País.

