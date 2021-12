Gol é multada em mais de R$ 3,5 milhões por promoção de passagem a R$ 3,90

A Gol Linhas Aéreas foi multada em mais de R$ 3,5 milhões pela promoção “Gol a preço de Brahma”, oferecida durante a Copa América e ofertava passagens pelo preço de R$ 3,90. De acordo o site Uol, o comunicado divulgado na terça-feira, 27, informava que a decisão foi tomada no último dia 21 de agosto.

Segundo o Procon de São Paulo, responsável pela apuração do caso, a ação da empresa, que ofertava 140 passagens aéreas internacionais no valor de R$ 3,90, infringiu o Código de Defesa do Consumidor (CDC). Foi constatado que a maior parte dos bilhetes comprados foram adquiridos por pessoas físicas que tinham alguma ligação com operadoras de turismo que atuam como agências de viagem.

Chamada para prestar esclarecimentos no último dia 19 de junho, a empresa informou que 78 passagens foram compradas por pessoas vinculadas às operadoras. Além disso, segundo o Uol, 78 bilhetes foram pagos na modalidade “fatura”, utilizada apenas por agências de viagem previamente cadastradas na Gol.

Ainda de acordo com o site, foi concluído que a empresa não divulgou com exatidão a quantidade de bilhetes disponíveis para a promoção, período promocional, destinos, datas disponíveis e limitação conforme a quantidade de estoque.

Outra irregularidade apurada foi a Gol ter instituído nos termos e condições da promoção uma cláusula contratual que afirmava que os valores pagos não seriam reembolsados.

A empresa disse que não vai se pronunciar sobre o caso.

