Gol anuncia três novos destinos nacionais

A companhia aérea Gol anunciou nesta terça-feira, 24, mais três novos destinos nacionais devido à ampliação da parceria com a Passaredo Linhas Aéreas.

Os voos para Barreiras (BA), São José do Rio Preto (SP) e Araguaína (TO) estarão disponíveis a partir do dia 1º de setembro. Os bilhetes serão comercializados exclusivamente pela Gol e, já estão disponíveis para compra no aplicativo, no site, nas lojas VoeGOL e agências de viagem.

Com as novas operações, a Gol Linhas Aéreas Inteligentes passa a atender um total de 83 destinos nacionais, realizados tanto em voos da empresa como também por meio das parceiras.

