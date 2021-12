Globo tem queda de 11% na receita e diminuição do lucro em 2020

Em um balanço divulgado nesta sexta-feira, 26, mostra que a Globo Comunicações e Participações (GCP), 26, teve uma queda de receita em 2020, na comparação com 2019. A companhia também teve uma diminuição no lucro.

O resultado se refere aos negócios na TV aberta, TV por assinatura, áreas digitais e de música. A queda na receita foi de cerca de 11%, caindo de R$ 14,090 bilhões em 2019 para R$ 12,523 bilhões em 2020.

O lucro líquido no ano passado foi de R$ 167,8 milhões contra R$ 752,5 milhões no ano anterior. A demonstração dos resultados expõe o saldo do esforço de redução de despesas ocorrido ao longo de 2020. As despesas caíram de R$ 10,6 bilhões, em 2019, para R$ 9,49 bilhões no ano passado. As informações foram reveladas pela coluna do Mauricio Stycer, do UOL.

A queda na receita está diretamente ligada a uma diminuição do faturamento com publicidade. É o que mostram dados divulgados na semana passada pelo Cenp (Conselho Executivo das Normas-Padrão), entidade que reúne os principais anunciantes, veículos de comunicação e agências de propaganda do país.

