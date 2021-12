Globo suspende gravação de série após funcionário ser morto no RJ

As gravações de "Shippados", uma das próximas séries a ser lançada pela Globo, que ocorreriam nesta terça-feira, 11, foram suspensas após a morte de um eletricista da equipe, Francis Ferreira de Souza. O funcionário levou um tiro quando chegava em sua casa, na cidade de Maricá, no Rio, na noite de segunda, 10.

Souza estava ao lado do maquinista da equipe, Carlos Niedson Faria Adell, que foi ferido na perna e está internado em um hospital no Rio de Janeiro. Segundo nota emitida pela emissora, o crime é investigado pela Delegacia de Homicídios de São Gonçalo.

A série Shippados conta com Tatá Werneck e Eduardo Sterblitch no elenco, e é de autoria de Fernanda Young.

Confira a íntegra da nota emitida pela emissora:

"As gravações da série Shippados em Maricá foram suspensas hoje em função da morte do funcionário Francis Ferreira de Souza, eletricista da equipe, ontem à noite. Ele foi baleado quando chegava em casa, em Maricá, após um jantar, acompanhado do colega Carlos Niedson Faria Adell, maquinista da equipe, que se feriu na perna e está sendo transferido para um hospital na cidade do Rio de Janeiro. A Delegacia de Homicídios de São Gonçalo está investigando o crime."

