Globo pede desculpa por apontar inocente como envolvido em crime em SP

A TV Globo pediu desculpas, na noite de quinta-feira, 5, durante exibição do Jornal Nacional, ao artista plástico Felipe de Freitas e Silva após usar uma foto dele como de um dos envolvidos no caso de um túnel cavado para roubar o Banco do Brasil, em São Paulo. A emissora alegou um "erro involuntário" e disse que a imagem foi repassada pelo dono do imóvel alugado pela quadrilha como sendo de um dos suspeitos.

A residência serviu de abrigo para os bandidos executarem a ação criminosa."O 'Jornal Nacional' publicou uma foto que, segundo o dono da casa, seria o homem que havia alugado o imóvel, com quem encontrou pessoalmente", narrou o repórter Cezar Galvão.

"O homem da foto se chama Felipe de Freitas e Silva e mora no interior do Mato Grosso do Sul. Por meio do advogado, ele enviou uma nota dizendo que nada tem a ver com o caso do túnel e que nem passagem pela polícia tem", disse a apresentadora do jornal Sandra Annenberg. "Por esse motivo pedimos desculpas ao artista plástico pelo erro involuntário", completou o também apresentador Heraldo Pereira.

Em entrevista ao portal UOL, Felipe contou que estava jogando vôlei com seu namorado quando foi avisado pela mãe que estava sendo procurado pela polícia. "Ela pediu para que eu fosse correndo para casa porque estava sendo procurado pela polícia de São Paulo por causa do 'assalto do túnel' (...) Fiquei chocado quando vi que a minha imagem estava sendo vinculada ao maior assalto de banco do país", relatou.

"Hoje foi a primeira vez que saí na rua --ele foi ao cartório e ao fórum--, e parecia que eu estava pelado, foi muito desconfortável. Diante da reportagem, eu estava esperando que a polícia batesse na minha porta com o pedido de prisão", lembrou.

Felipe disse que se sentiu aliviado com o pedido de desculpas, mas vai procurar a ajuda de um advogado.

