Gil, Baby e Caetano cantaram em homenagem ao Rio de Janeiro

Às vésperas do seu aniversário, o Rio de Janeiro recebeu de presente um grande show na Quinta da Boa Vista, na zona norte da cidade. Mais de 20 artistas, incluindo os baianos Caetano Veloso e Gilberto Gil, renderam homenagens ao principal destino turístico do País. Mais de 40 mil pessoas assistiram aos show, em que os cantores apresentaram músicas que ressaltam as belezas da cidade, como Aquele Abraço, de Gil, e Menino do Rio, interpretada por Caetano e Baby do Brasil.

Apresentaram-se ainda Fernanda Abreu (Rio 40 Graus), Martinho da Vila cantando Noel Rosa (Palpite Infeliz e Feitiço da Vila), Paulinho da Viola (Foi um rio que passou em minha vida) e muitos outros artistas.

Ainda comemorando o campeonato de sua escola de samba, Neguinho da Beija Flor cantou "O campeão- domingo eu vou ao Maracanã e levou a plateia ao delírio. Logo depois, á meia-noite, um show de fogos de artifícios marcou a chegada do domingo, com os artistas no palco e a multidão cantando Cidade Maravilhosa.

