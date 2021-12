Gestor de trânsito ameaça estudante com arma

O gestor da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de São Miguel dos Campos, em Alagoas, o tenente da Polícia Militar (PM), Madson Belarmino, é acusado de ameaçar um estudante universitário com uma arma. O fato foi filmado e o vídeo é divulgado nas redes sociais. Nas imagens, ele aparece conduzindo o universitário Jonas Barbosa para fora de um ônibus escolar e apontando o revólver para ele em seguida.

De acordo com o site TNH, o estudante teria questionado as condições do transporte da prefeitura, que precisam se alternar para viajar sentados.

A assessoria da PM de Alagoas disse que não foi informada da ocorrência, mas solicitou que o estudante preste queixa.

