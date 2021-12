Gêmeos siameses precisam de ajuda para cirurgia em Recife

No Alto Santa Terezinha, Zona Norte do Recife, a dona de casa Karine Medeiros e o marido Hilton foram surpreendidos na terceira gestação, por gêmeos siameses. O episódio é raro no Brasil - de cada 200 mil nascimentos, um é de siameses. Os irmãos serão submetidos a uma cirurgia de separação.

Os gêmeos, identificados como Davi e Saulo, nasceram no Instituto Materno Infantil de Pernambuco (Imip) unidos pelo fígado e, com os pais desempregados, estão precisando de medicamentos, fraldas e leite. Assim como o sustento dos filhos, os cuidados pós-cirurgícos também estão dependendo da ajuda financeira dos familiares, amigos e demais que quiserem colaborar para a recuperação dos gêmeos.

O contato para doações é através do telefone: (81) 8530-1202.

