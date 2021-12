Gêmeas têm leve melhora, mas continuam na UTI

As irmãs gêmeas siamesas Maria Clara e Maria Eduarda, que passaram por cirurgia de separação na quarta-feira, 9, tiveram um pequena melhora, mas continuam internadas na UTI. Elas já respiram sem ajuda de aparelhos, apenas com ajuda de oxigênio inalatório. As irmãs ainda não têm previsão de alta.

De acordo com o boletim médico divulgado pelo Hospital Materno Infantil (HMI), em Goiânia, onde foi realizada a operação, Maria Eduarda não precisou mais do aparelho respiratório e ele foi retirado nesta sexta-feira, 11. Maria Clara já respirava sem ajuda de aparelhos desde a quinta-feira, 10.

Maria Clara e Maria Eduarda eram unidas pelo abdômen e compartilhavam o fígado. Elas chegaram em Goiânia no dia 13 de julho, acompanhadas dos pais Denise Borges Oliveira e Caique Santana Barros dos Santos.

Cerca de 15 profissionais, entre cirurgiões pediátricos, anestesistas, ortopedistas, médicos intensivistas, cirurgiões plásticos, cirurgiões vasculares, pediatras, enfermeiros, cardiologista, entre outros, participaram da cirurgia.

