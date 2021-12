Gêmeas siamesas separadas seguem na UTI neste domingo

As gêmeas siamesas baianas, Júlia e Fernanda Neves, que passaram por cirurgia de separação no último dia 13, no Hospital Materno Infantil (HMI), em Góias, permanecem na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica.

Conforme o boletim médico divulgado na manhã deste domingo, 24, o estado de saúde das meninas ainda é grave. "Respiram com ajuda de aparelhos. Não há previsão de alta", diz o comunicado. Na quinta-feira, 21, o hospital informou que Fernanda Neves conseguia respirar sem a ajuda de aparelhos. Porém, ela apresentou instabilidades e necessitou da ajuda dos equipamentos novamente.

Mesmo passando por dificuldades financeiras para se manterem na cidade, e com estado de saúde delicado das filhas, os pais estão confiantes e ansiosos. "Nossas expectativas são as melhores possíveis. Esperamos elas se recuperem logo e poder voltarmos para casa", disse Valdenir Neves, pai das crianças.

As irmãs nasceram na cidade de Itamaraju (a 745 quilômetros de Salvador). Em agosto do ano passado seus pais decidiram levá-las para Góias, onde a operação foi realizada pelo cirurgião Zacharias Calil.

O hospital pede, juntamente com o Hemocentro de Goiás (Hemogo), doações de sangue O positivo para as meninas, para ser utilizado no período de recuperação. "Outros tipos sanguíneos também são bem-vindos", ressaltou a unidade médica.

