Gêmeas são transferidas para UTI após cirurgia

As gêmeas siamesas baianas Maria Clara e Maria Eduarda, de 4 meses, estão em estado grave, mas estável, após a cirurgia de separação realizada nesta quarta-feira, 9, informa a assessoria de comunicação do Hospital Materno Infantil (HMI), em Goiânia, onde foi realizado o procedimento. Elas estão na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e seguem em observação.

De acordo com a equipe médica, o procedimento aconteceu conforme o planejado e sem nenhuma complicação, no entanto as irmãs ainda não têm previsão de alta e respiram com ajuda de aparelhos.

Maria Clara e Maria Eduarda eram unidas pelo abdômen e compartilhavam o fígado. Elas chegaram em Goiânia no dia 13 de julho, acompanhadas dos pais Denise Borges Oliveira e Caique Santana Barros dos Santos.

"Foi angustiante, apreensivo a espera da cirurgia, ficamos com o coração apertado. Agora é esperar pela recuperação delas", disse o pai.

Já a mãe das meninas, Denise, falou da felicidade de vê-las separadas. "foi emociante foi lindo ver uma de cada vez, foi tudo q eu estava esperando. Era ruim ver elas querendo se mexer e não poder".

Quinze profissionais participaram do procedimento liderado pelo cirurgião pediátrico Zacharias Calil. No grupo há anestesistas, ortopedistas, médicos intensivistas, cirurgiões plásticos, vasculares e pediátricos, enfermeiros e cardiologista.

Ele também operou os gêmeos siamesas Arthur e Heitor. A família deles também é baiana. Arthur morreu três dias após o procedimento. Já Heitor se recuperou e voltou a morar no interior da Bahia.

