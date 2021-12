Gêmea siamesa separada respira espontaneamente

Fernanda Neves, separada da irmã siamesa no início de janeiro, está respirando de forma espontânea, sem ajuda de aparelhos nem oxigênio inalatório. O boletim do Hospital Materno Infantil (HMI), divulgado nesta quarta-feira, 3, diz que o estado da bebê é regular.

Já a irmã, Júlia, segue em estado de saúde gravíssimo, respirando com a ajuda de aparelhos. Ambas permanecem internadas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica do HMI, sem previsão de alta.

As gêmeas nasceram em Itamaraju (745 km de Salvador) e eram unidas pelo tórax e abdômen, além de compartilharem o fígado e uma membrana do coração. Em agosto do ano passado, seus pais decidiram levá-las para Góias, onde a operação foi realizada no dia 13 de janeiro.

