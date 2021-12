Gata é usada para levar celulares para penitenciária em SP

Uma gata foi flagrada "transportando" três celulares para presos da Penitenciária Osiris Souza e Silva de Getulina, em São Paulo. Os detentos prenderam os aparelhos no corpo do animal com fita adesiva. No momento que foi localizada por agentes de segurança, a gata andava com dificuldade por conta do peso dos celulares. A direção da unidade já tinha recebido denúncia de que os presos tentavam burlar a segurança na penitenciária utilizando animais domésticos.

adblock ativo