Gata é morta a pauladas por mulher em mercado de Paraty

O caso aconteceu em Paraty, no Rio de Janeiro, no último domingo, 8. Uma cliente do mercado foi arranhada pela gata Nina, após pisar em seu rabo. A mulher foi socorrida e saiu do local, mas depois voltou ao estabelecimento com um pedaço de madeira e bateu na cabeça do animal, matando Nina na hora.

O crime foi registrado na 167ª Delegacia de Polícia do município. Nina vivia no local e havia sido adotada pelo dono do estabelecimento.

Segundo a polícia, uma cliente teria sido arranhada pela gatinha depois de pisar no rabo dela, a mulher foi socorrida por pessoas que estavam no mercado e foi embora, mas depois voltou com um pedaço de madeira e bateu na cabeça de Nina, que morreu na hora. As imagens registradas pelas câmeras de segurança foram entregues à policia. A mulher ainda não foi identificada.

O crime praticado contra a gata se enquadra no artigo 32 da lei 9.605/98 de crimes ambientais, que pune quem pratica atos de violência contra animais. A pena pode variar de três meses a um ano de detenção, além de multa.

