Gastos no combate à pandemia não serão mais blindados pelo governo Bolsonaro

Dispositivos da Lei de Diretrizer Orçamentárias (LDO) para "blindagem" de gastos do governo federal no combate à pandemia foram vetados pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Esses gastos vão da aquisição e distribuição de vacinas, bem como outros desembolsos.

Já projetos estratégicos defendidos pelo Ministério da Defesa, como a renovação da frota de caças da Força Aérea Brasileira (FAB) e o desenvolvimento do submarino com propulsão nuclear foram preservados na lei que serve como guia para a elaboração do orçamento. De acordo com a decisão, estes projetos não podem ser alvos de contingenciamento.

Publicada em edição extra no Diário Oficial da União, na última quinta-feira, 31, a LDO foi sancionada com vetos pelo presidente Bolsonaro. No último mês de dezembro, Bolsonaro editou Medida Provisória que destina R$ 20 bilhóes para adquirir e distribuir imunizantes no combate ao coronavírus.

O dinheiro deve abranger a compra de doses, seringas, agulhas e a logística a ser usada na campanha de vacinação. De acordo com especialistas, por se tratar de crédito extra, em suma o veto de Bolsonaro não afetaria o valor já reservado.

A Lei de Responsabilidade Fiscal determina que o governo tem que bloquear, ao longo do ano, o empenho de algumas despesas, isso se não estiver conseguindo cumprir a meta de superávit primário, que em 2021 geraria um rombo de R$ 247,12 bilhões.

O mesmo texto discutia programas que precisavam ser protegidos de tais congelamentos, uma vez que o presidente vetou parte da lista.

Gastos com ações ligadas à produção e disponibilização de vacinas contra o coronavírus e a imunização da população do país está entre os trechos vetados. O presidente retirou ainda da lei sancionada agora "gastos como os relacionados no combate à pandemia da Covid-19 e o combate à pobreza.

adblock ativo