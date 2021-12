Ganhador da Mega-Sena é assassinado em bar no Ceará

Miguel Ferreira de Oliveira, 50 anos, empresário e ganhador do prêmio de R$ 39 milhões da Mega-Sena, em 2011, foi assassinado a tiros dentro de um bar na madrugada desta segunda-feira, 5, no município de Campos Sales (a 480 quilômetros de Fortaleza), no Ceará. A vítima, natural de São Paulo, era conhecida na cidade como o "Milionário da Mega-Sena".

Miguel estava em uma seresta quando foi atingido por três tiros disparados por um homem. Segundo a polícia, testemunhas relataram que o autor dos disparos chegou e saiu caminhando. A vítima, que não resistiu aos ferimentos, morreu no local.

Não há informações sobre a motivação do crime. A Polícia Civil da região está investigando o caso.

