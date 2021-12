Galo com 1,24 m de comprimento vive no interior de SP

Com penas curtas e corpo esguio, um galo índio gigante chama atenção pelo tamanho em uma cidade do interior de São Paulo. Em Jaguariúna, uma dessas aves chegou a atingir 1,24 metro de comprimento, altura equivalente a de uma criança de 8 anos. Os produtores afirmam que se trata do maior exemplar do mundo e que chegaram a recusar uma oferta de R$ 80 mil pelo bicho.

Índio gigante é uma raça desenvolvida no Brasil a partir do cruzamento de galinhas caipiras e aves de combate. Para ser considerado da "família", o macho precisa medir pelo menos um metro e pesar 4,5 kg, enquanto os atributos da fêmea são de, no mínimo, 85 cm e 3 kg, segundo a Associação Brasileira de Criadores do Índio Gigante (Abracig).

O frango paulista recebeu o nome de "Canário Diamante" pelos produtores. Para chegar aos 124 centímetros de comprimento, os criadores desenvolveram técnicas de manejo e melhoramento genético. "Até o ano passado, era raro encontrar aves com mais de um metro", afirma Diogo Poliselli, um dos criadores.

