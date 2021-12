Gabrielli vai falar sobre compra de refinaria

O ex-presidente da Petrobras, José Sergio Gabrielli, confirmou presença em audiência pública a ser realizada na Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle do Senado na próxima terça-feira, 6. Ele foi convidado, após aprovação de requerimento do senador Ivo Cassol (PP-RO).

Cassol quer ouvir explicações de Gabrielli sobre a transação em que a Petrobras comprou uma refinaria de petróleo em Passadena, nos Estados Unidos. A compra aconteceu na época em que Gabrielli era presidente da companhia. Denúncias veiculadas pela revista Veja apontam que o preço pelo qual a refinaria foi adquirida, US$1,8 bilhão, era dez vezes maior do que o valor de mercado.

A transação também está sendo avaliada pelo Tribunal de Contas da União. A audiência com Gabrielli acontecerá pela manhã, na primeira sessão da comissão, após o fim do recesso branco no Senado.

