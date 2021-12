Funk 'Só surubinha de leve' é criticado por fazer apologia ao estupro

A música "Só surubinha de leve", do funkeiro MC Diguinho, é alvo de críticas nas redes sociais. Internautas acusam o cantor de fazer apologia ao estupro, já que a letra contém versos como "Taca bebida, depois taca p*** e abandona na rua".

Uma das publicações que ganhou mais repercussão foi da internauta Yasmin Formiga. Na última segunda-feira, 15, ela compartilhou uma foto no Facebook, na qual aparece maquiada como se tivesse sido vítima de violência, segurando um cartaz com uma parte da letra do funk.

A postagem da paraibana, que já alcançou a marca de 35 mil curtidas e 136 mil compartilhamentos, viralizou nas redes sociais e tem sido apoiada por diversos usuários.

Mesmo com chuva de críticas que tem recebido, MC Diguinho chegou a fazer uma postagem no Instagram, na terça, 16, no qual ele anuncia que o clipe da música iria ser lançado às 21h desta quarta, 17. O post dele recebeu vários comentários negativos, sendo excluido horas depois.

Até a manhã desta quinta, 18, o vídeo não aparece no canal do cantor no YouTube. Especula-se que, devido à polêmica, a plataforma proibiu o upload do clipe. Um áudio da música, divulgada no canal Legenda Funk, desde dezembro, também foi removido.

Na página oficial do Twitter, o funkeiro publicou, na noite de quarta-feira, 17, uma nota de esclarecimento, em que declara que "jamais iria denegrir a honra e moral das mulheres". Na mesma postagem, ele ainda aproveita para anunciar que uma "versão light" da música será lançada.

Ainda no Twitter do cantor, é possível ver registros das gravações do clipe, no qual ele aparece rodeado de mulheres.

"Só Surubinha de leve" estava em primeiro lugar na lista "Brazil Viral 50" do Spotify até esta quarta, 17. Após pedidos dos internautas e dos usuários do aplicativo, o Spotify também removeu o single da plataforma.

.@SpotifyAjuda Bom dia, Spotify. Gostaríamos de saber se algo será feito em relação a música "Só Surubinha de Leve". Sabemos que somos um país livre de censura, mas essa música é um atentado ao bom senso e uma explícita propaganda ao estupro. Não é mimimi, é nojo mesmo. pic.twitter.com/dMM8dBMHSY — BCharts (@bchartsnet) 16 de janeiro de 2018

Ja denunciaram surubinha de leve hoje mores? Pois você não vai perder nem 2 minutos do seu tempo pra tirar esse lixo do ar. pic.twitter.com/NA5tNB0V0m — Rodrigo Junior (@Therealrodrigo) 16 de janeiro de 2018

Felizmente a musica "surubinha de leve" será retirada do spotify. Obrigado todo mundo que ajudou denunciando esse lixo que fala sobre estupro descaradamente. pic.twitter.com/RnMcKjWpg8 — Rodrigo Junior (@Therealrodrigo) 17 de janeiro de 2018

Duas jovens chegaram a gravar um vídeo em que cantam uma música em resposta à "Só surubinha de leve", com versos como: "Abusar a mulher é crime, estupro é violência, tira as mãos de cima dela e coloca na consciência; (...) Só um recadinho de leve pra quem fala o que quer, não calo a minha voz pra defender uma mulher".

APLAUDINDO DE PÉ ESSA RESPOSTA DE Surubinha de Leve pic.twitter.com/HcDAMmSYBY — insta: johnatamarlon (@euodeioocrush) 17 de janeiro de 2018

*Sob supervisão do editor Juracy dos Anjos

