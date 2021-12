Funcionários fazem sexo em escola municipal e são afastados

Dois funcionários da Escola Municipal Quintino Bocaiúva, no Rio de Janeiro, foram afastados de suas funções após divulgação de um vídeo que os mostra fazendo sexo nas dependências da unidade de ensino. Um aluno da escola encontrou um pen drive com o vídeo e publicou a cena dos funcionários nas redes sociais, gerando grande repercussão na internet.

Após a divulgação das imagens, os pais de alunos fizeram um protesto na última segunda-feira, 2, pedindo providência da diretoria. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação informou que foi aberta uma sindicância pela 5ª Coordenadoria Regional de Educação para apurar a situação.

A secretaria informou ainda que tudo aconteceu fora do horário escolar e que o funcionário envolvido está afastado. Já a Comlurb, empregadora da faxineira, também comunicou que ela foi afastada de suas funções e que esse comportamento está em total desacordo com as normas da empresa.

