Funcionário da TAM é acusado de discriminar nordestinos

Após grande repercussão nas redes sociais sobre o caso de um usuário do Facebook identificado como Paulo Fernando Goés, funcionário da TAM, que fez uma postagem chamando os nordestinos de "mal educados, sujos, burros e desinformados", a companhia aérea informou nesta segunda-feira, 27, ao A TARDE que está "tomando todas as medidas cabíveis", sem, no entanto, detalhar quais medidas seriam adotadas.

Assim como ocorreu no primeiro turno, o resultado do último dia 26 foi motivo para que internautas utilizassem o Facebook para disparar ofensas contra nordestinos, a quem atribuem a vitória da presidente Dilma Rousseff (PT), que foi reeleita e a derrota de Aécio Neves (PSDB).

"Só servem para eleger a nova loira ou morena do Tchan. Há as excessões (sic), claro, mas essas são inexpressivas nas urnas", destaca a postagem.

A TAM não informou se o funcionário será demitido ou não. Usuários do Facebook, entre eles a jornalista baiana Ana Fernanda Souza comentaou a postagem e questionou à companhia que providência seria tomada.

Ana Fernanda comentou: "Ei, TAM! Não quero viajar com comissário de bordo xenófobo e que incita o ódio aos nordestinos, hein? Fazendo o favor". Para a jornalista, a companhia respondeu, por meio da página oficial no Facebook, que "providências cabíveis serão tomadas".

"Esse tipo de reação como a de Paulo é lamentável. A livre expressão de ideias é permitida, mas o discurso de ódio é um crime. Eu soube através de um amigo em comum que ele (Paulo) teria dito que invadiram o Facebook dele", ressaltou Ana Fernanda.

Ela contou que a TAM solicitou que enviasse um relatório com o ocorrido e os prints do perfil do funcionário para que fosse encaminhado para a comissão de ética da empresa. "Vou preparar tudo hoje (nesta segunda) e enviarei", afirmou.

Ao A TARDE, a assessoria da companhia limitou-se a informar que "ressalta que comentários publicados por terceiros com foco discriminatório não refletem os valores da empresa. Repudiamos qualquer tipo de atitude neste sentido".

Entre os comentários após a postagem no perfil de Paulo Fernando que chamou, ainda, o Nordeste de "lar dos ignorantes", estavam: "amigo, é a triste realidade", "o problema maior são as índias que trocaram votos por espelhos e perfumes" e "Amigo, te informo que ele perdeu por conta de MG e RJ". No entanto, nesta segunda, a postagem havia sido apagada da rede social e o perfil de Paulo Fernando não era mais localizado.

No Facebook, foi criada uma comunidade "Trabalha na TAM e odeia os nordestinos", com o objetivo descrito na página de tornar Paulo Fernando conhecido por "odiar nordestinos".

Racismo

O sociólogo Ordep Serra destacou que reações como esta já ocorreram. "Quem conhece o país sabe que existem segmentos que têm essa reação racista de ódio quanto a um grupo humano. Essa atitude de rejeição absoluta. Mas não acredito que todas pessoas que votaram em Aécio tenham esse ponto de vista", afirmou.

Serra disse também que a reação discriminatória tem relação com a composição étnica do Nordeste, onde há contingente elevado de negros. "Eles pensam que é um lugar inferior por conta disso. Só a educação pode curar. É uma visão retrógrada. Uma estupidez que limita", pontuou.

O cientista político Joviniano Neto afirmou que houve muito ataque a nordestinos desde o resultado do primeiro turno. "Teve a criação da comunidade 'Dignidade médica' que fez várias declarações como a sugestão de castração dos nordestinos. Houve uma reação de entidades baianas contra isso", disse.

Joviniano relembrou, ainda, a polêmica em torno de uma fala do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que foi acusado de ter criticado a população nordestina por ter votado em Dilma.

"Foi uma concepção elitista da capacidade de escolher dos desinformados. Um modo elegante de embalar que os menos instruídos e mais pobres são menos qualificados. Um modo elegante de dizer, mas que não deixa de ter preconceito", frisou.

FHC havia dito, em entrevista ao Portal UOL, que "o PT está fincando nos menos informados, que coincide de ser os mais pobres. Não é porque são pobres que apoiam o PT, é porque são menos informados".

Para Joviniano, o resultado da eleição foi o estopim para que preconceituosos manifestassem suas opiniões. "Quem está atacando, já tem essa visão há muito tempo", finalizou.

