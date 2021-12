'Fui agredido por Luiza Brunet muitas vezes', afirma empresário

O empresário Lírio Parisotto afirmou ao Ministério Público de São Paulo nesta quinta-feira, 14, que foi agredido 'muitas vezes' pela ex-namorada, a modelo Luiza Brunet. Ele disse ao promotor de Justiça que tomou seu depoimento que vai indicar 'diversas testemunhas' das agressões que alega ter sofrido ao longo do relacionamento, uma delas ocorrida em agosto de 2015 numa viagem de barco da Turquia para a Grécia.

Parisotto declarou que 'tem provas' em seu poder do que chamou de frequentes ataques supostamente desferidos por Brunet.

Ao denunciar ter sofrido espancamentos do empresário, Brunet relatou o episódio do barco. Ele apresentou outra versão. Parisotto afirmou que ‘na verdade’ ele é que foi agredido com um copo, que lhe provocou ferimento e teve que levar pontos no local atingido.

O empresário disse que ‘dezenas de pessoas podem testemunhar as agressões que sofreu, inclusive no episódio do barco, em que ela (Brunet) partiu para cima dele’. São testemunhas, segundo ele, de que ‘apenas se defendeu para conter as agressões dela (Brunet)’.

O depoimento, que durou cerca de 40 minutos, foi gravado em áudio e vídeo pelo Ministério Público.

O empresário estava acompanhado de seu advogado, o criminalista Celso Vilardi.

O empresário disse ainda que mantém arquivados ‘escritos, mensagens por WhatsApp’ em que ele reiteradamente se queixava a interlocutores que Brunet o agredia.

Parisotto disse, ainda, que guarda ‘uma prova importante’. Segundo ele trata-se de uma mensagem de Luiza Brunet em que ela própria dizia que ‘precisava de auxílio médico por causa de seu descontrole emocional’.

O empresário destacou, ainda, o que considera uma contradição da modelo, quando ela relatou ao Ministério Público - ao formalizar queixa contra Parisotto - que após ser agredida em Nova York ficou um mês de repouso porque teve quatro costelas fraturadas.

A defesa de Parisotto, a cargo do criminalista Celso Vilardi, disse que tem provas de que no dia em que chegou ao Brasil a modelo desembarcou do avião e foi para a TV Globo trabalhar. "Há fotos no Instagram dela em filmagens. Ela apareceu na novela da Globo, o que contradiz sua versão de que ficou em repouso, como consta do depoimento dela."

Na avaliação de Vilardi, ‘foi um depoimento tranquilo’ de Parisotto. "Meu cliente tem provas de que conversava muito com diversas pessoas sobre as agressões que sofreu. Ele está muito calmo, muito tranquilo. Falou a verdade, absolutamente detalhou os episódios todos. Deixou claro ao promotor de Justiça que tudo o que ele fez em relação a Luiza Brunet foi conter as agressões dela."

"A Lei Maria da Penha é fundamental para as mulheres e para a sociedade brasileira", disse o criminalista. "No entanto, num caso judicial não se pode admitir pré julgamentos. É necessário analisar o conjunto da prova que, neste caso, demonstrará que Lírio Parisotto jamais agrediu Luiza Brunet. Ao contrário, ela o agrediu diversas vezes."

Na queixa que fez contra o ex-namorado, Brunet relatou três episódios. Além do caso do barco e do apartamento de Nova York, onde teria sofrido o espancamento que resultou em quatro costelas fraturadas, houve a briga em que ela ficou com um dedo machucado. Sobre este caso, ele disse que não se recorda propriamente. "Ela me atacou dezenas de vezes e eu sempre a segurava pela mão."

Sobre o motivo das brigas ele disse que ‘tudo começava por uma coisa banal, virava uma discussão e depois ela partia enfurecida para cima’.

Parisotto disse que ‘está à disposição do Ministério Público e da Justiça’, inclusive para ser submetido a uma acareação com a ex-namorada.

Lírio Parisotto foi questionado sobre o motivo de não ter registrado queixa contra Brunet pelas agressões que afirma ter sofrido. Ele relatou que ‘várias vezes’, por causa das agressões, terminou o namoro com a modelo, mas depois ‘acabava voltando’.

"Foi o grande erro que eu cometi", disse o empresário.

