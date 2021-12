Frente de Prefeitos pede que Fux se manifeste sobre liberação de cultos

O presidente da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), Jonas Donizette, fez um pedido ao ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), neste domingo, 4, para que se manifeste sobre a decisão liminar do ministro Nunes Marques que autorizou a realização de cultos e missas presenciais no país, ainda que em meio a pandemia no Brasil. As informações são da revista Veja.

“Decisões judiciais precisam ser obedecidas. Por isso, é importante que os prefeitos cumpram o que foi decidido pelo ministro Nunes Marques sobre o funcionamento de templos religiosos. No entanto, pedimos ao STF, e ao presidente Luiz Fux, que se manifeste urgentemente, orientando qual decisão precisa ser seguida”, escreveu Donizette no Twitter.

Jonas Donizette questiona o fato de o plenário do Supremo ter decidido, em abril de 2020, que municípios e estados têm prerrogativa de estabelecer critérios de abertura e fechamento das atividades em territórios próprios e, por isso, diz ele, há dúvida sobre qual decisão seguir.

“Essa flagrante contradição atrapalha o enfrentamento à pandemia em um país federado e de dimensões continentais como o nosso”, disse. O ministro Luiz Fux ainda não se manifestou.

adblock ativo