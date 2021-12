Francisco quer fazer discursos em português durante o evento

Num esforço para estar o mais próximo possível do "rebanho", o papa Francisco avisou a todos os assessores que, nos dias que passará no Brasil, tentará fazer todos os discursos, missas, homilias e intervenções em português.

A missa em Aparecida, no Vale do Paraíba (SP), já estava marcada para ocorrer em português. Mas existiam dúvidas ainda sobre a missa no Rio e o restante da viagem.

Nos últimos dias, Francisco deixou claro que quer passar a mensagem da forma mais clara possível e, portanto, se esforçará para usar o idioma local. Funcionários da Secretaria de Estado do Vaticano consultados pela reportagem confirmaram que ele entende "muito bem" quando se fala português com ele e não tem demonstrado hesitação ao se expressar na língua.

Portunhol - No dia seguinte da posse, a presidente Dilma Rousseff afirmou em Roma que o encontro com Francisco havia sido em "portunhol". Grande parte do que falará estará em discursos que são preparados por ele nesta semana, e traduzidos ao português por assistentes.

Já as intervenções que fará de improviso poderão ser em espanhol. Por causa da presença de muitos fiéis latino-americanos e mesmo de 25 mil argentinos na capital fluminense durante a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), o papa também deve se dirigir a esses jovens em castelhano.

Já o italiano e o latim, as línguas tradicionais do Vaticano, serão evitados a todo custo. O serviço em português da Rádio Vaticano também terá um papel central na cobertura, uma vez que fará a tradução para as demais línguas.

De acordo com fontes do Vaticano, o uso do português faz parte da estratégia de Francisco de "não exercer seu pontificado desde um trono". O papa afirmou a auxiliares que a viagem ao Brasil tem o potencial de marcar essa característica.

