Fotos de modelo seminu em igreja causam polêmica

As fotos de um modelo usando cueca e asas de anjo, feitas na Igreja Matriz de Catanduva em São Paulo e publicadas na internet, viraram polêmica e se transformaram em motivo de protesto na cidade. Fiéis e representantes da Diocese do município reprovaram a ação. A igreja estuda a possibilidade de processar o rapaz por danos morais.

De acordo com o fotógrafo Márcio Costa, as imagens fazem parte de um ensaio para a sua próxima exposição. Ele conta que quis retratar a arte em locais inusitados e pontos turísticos do município. Ainda segundo ele, as fotos foram feitas no ano passado e estavam publicadas em seu Facebook.

