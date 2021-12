Fotógrafos que cobriam festa na Boate Kiss entregam fotos

O estúdio de fotografias TuaFoto, que fazia fotos da festa Agromerados, quando houve o incêndio na Boate Kiss, informou que entregou todas as imagens à Delegacia da Polícia Civil, em Santa Maria. Os responsáveis pelo estúdio informaram que, por respeito às famílias das vítimas, não divulgarão as fotos feitas durante a festa. No site do estúdio (www.tuafoto.com.br) uma mensagem anuncia luto pelas vítimas do incêndio.

Por meio de sua página na rede social Facebook, o estúdio informou que os seus fotógrafos que trabalhavam na festa e o DJ Lucas Perançoni, estão passando bem. O fotógrafo e um dos sócios de outro estúdio fotográfico que fazia fotos da festa, o SiteZoom Net, morreram no incêndio, segundo informações de um dos diretores da empresa.

adblock ativo