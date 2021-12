Fotógrafo é agredido após registrar imagens de filha de Xuxa

Um fotógrafo do jornal Estado de Minas foi agredido nesta quinta-feira, 15, por dois seguranças de Sasha - filha da apresentadora Xuxa Meneghel -, após registrar imagens da garota durante a Copa Minas Tênis Clube de Vôlei.

O torneio infantil aconteceu na Arena Vivo, em Belo Horizonte, cujo time de Sasha, o Flamengo, era um dos participantes. De acordo com informações do site O Tempo, os profissionais de imprensa que cobriam o evento foram proibidos de trabalhar e ameaças pelos seguranças da atleta mirim.

O fotógrafo Gladyston Rodrigues chegou a ser empurrado por um dos profissionais que acompanhavam a filha de Xuxa e caiu no chão, juntamente com sua câmera.

Como justificativa, o Flamengo afirmou que há um contrato firmado que proíbe a realização de fotos de Sasha sem a autorização dos pais, mesmo que ela esteja participando de um evento aberto ao público.

Na noite desta quinta, Gladyston prestou queixa na Central de Flagrantes local contra as agressões. Em depoimento, o fotógrafo afirmou que estava com o crachá do jornal e fazia as fotos do jogo quando foi abordado pelos seguranças Ricardo Rocha de Souza e Magno Jesus da Silva Chaves, que puxaram a sua câmera.

Os seguranças, no entanto, explicaram que não agrediram o profissional, e estavam apenas protegendo a imagem física e moral da adolescente. Eles foram ouvidos e liberados.

Sasha participava de um torneio infantil de vôlei (Foto: Reprodução | Site O Tempo)

adblock ativo