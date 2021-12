Foto de criança com cabelo alisado causa polêmica

O salão de beleza Inovar Beauty, de Ribeirão Preto, causou polêmica ao postar o antes e depois de uma criança de 2 anos, que mostrava ela com o cabelo crespo, no antes, e logo em seguida, com o cabelo alisado. "Em breve, mais um lançamento da Eiffel Cosméticos para crianças que querem soltar os cachos ou até mesmo alisar", diz o anúncio no Facebook.

A publicação foi criticada pelos internautas, e o salão apagou o post. O procedimento não deve ser feito em crianças. "Ainda que os fios das crianças sejam semelhantes aos dos adultos, o couro cabeludo não é. A pele da criança é mais permeável e sensível, e o risco de toxicidade é maior", afirmou a dermatologista Alice Nunes, membro da SBD (Sociedade Brasileira de Dermatologia) de São Paulo, em entrevista ao UOL Gravidez e Filhos.

Também há outros riscos. "Além disso, como a pele da criança é mais permeável, ela pode absorver o produto e não dá para saber qual tipo de reação isso pode causar no sistema respiratório ou cardíaco", afirmou. O Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) do salão se defendeu em resposta ao UOL Gravidez e Filhos dizendo que o produto é seguro, apesar de estar sendo testado para verificar se solta os cachos e se causa ardência.

adblock ativo