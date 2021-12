Foto de corpo de dançarino contesta versão da polícia

Uma foto divulgada pelo jornal Extra desta sexta-feira, 25, confronta a versão dada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro de que o dançarino do programa Esquenta, Douglas Rafael da Silva Pereira, o DG, morreu após a queda de um muro. Na imagens, é possível identificar o local onde ele foi baleado nas costas.

DG teve o pulmão perfurado pela bala, que saiu pelo braço direito do dançarino. Peritos da Polícia Civil disseram que as lesões do corpo do dançarino seriam "compatíveis com a queda de um muro". O delegado Gilberto Ribeiro, da 13ª DP, em Ipanema, disse que a declaração foi preliminar.

A Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) alega que os policiais não sabiam da morte de DG e que o caso será apurado. De acordo com o bombeiro civil e funkeiro Paulo Henrique dos Santos, ele e DG estavam em uma festa na comunidade no último sábado, 19, quando foram abordados por policiais militares da UPP da região. Eles teriam ameaçado os jovens, afirmando que eles eram bandidos.

