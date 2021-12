Foto de Arlindo Cruz internado viraliza na internet e família denuncia

Uma foto em que o sambista Arlindo Cruz aparece hospitalizado levou a família do artista à delegacia nesta segunda-feira, 9. A mulher do músico, Barbara Cruz, e o filho, Arlindinho, registraram queixa na 6ª DP, do Rio de Janeiro, contra a viralização da imagem na internet.

“Não vai ficar impune. Quem cometeu o crime vai ter que pagar, estamos aqui pra honrar e exaltar o nome de nossa família. Quem postar, compartilhar ou algo do tipo estará comento um crime virtual contra nós! Te amo minha, Guerreira”, escreveu o filho do cantor no Instagram, ao postar foto da mãe em frente à delegacia.

Já em uma outra postagem, desta vez no perfil do artista, os familiarem pedem respeito em relação aos rumores sobre o estado de saúde do músico que circulam pelas redes sociais. “Mediante os últimos acontecimentos, pedimos mais uma vez respeito aos verdadeiros fãs e nós, membros de sua família. Vamos orar e torcer por sua rápida recuperação, com vibrações de amor e positividade.”

Arlindo está internado desde o dia 17 de março, na Casa de Saúde São José (Rio de Janeiro), após sofrer um AVC hemorrágico. De acordo com a família, o sambista reage bem, mas segue sem previsão de alta.

Não vai ficar impune , Quem cometeu o crime , vai ter que pagar , estamos aqui pra honrar e exaltar o nome de nossa família , quem postar , compartilhar , ou algo do tipo estará comento um crime virtual contra nós ! Te amo minha Guerreira. Uma publicação compartilhada por Arlindinho (@arlindinhooficial) em Out 9, 2017 às 3:19 PDT

#ForçaArlindoCruz Uma publicação compartilhada por ARLINDO CRUZ (@arlindocruzobem) em Out 8, 2017 às 10:30 PDT

