Forte terremoto que atingiu o Chile é sentido no Brasil

O terremoto que atingiu o Chile, na noite desta quarta-feira, 16, foi sentido em algumas cidades brasileiras. A situação foi registrada em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e em diversas regiões de São Paulo.

Dois prédios foram desocupados pelos moradores na cidade gaúcha. Os bombeiros foram chamados e fizeram vistorias nos imóveis.

Em São Paulo, os bombeiros receberam mais de 50 chamados. Além da capital, houve também relatos de tremores em Guarulhos e Osasco, na Grande São Paulo.

Chile

O forte terremoto foi registrado durante a noite no litoral chileno. O governo chegou a emitir um alerta de tsunami para as regiões do Atacama e Coquimbo, que foi cancelado na manhã desta quinta, 17.

Há informações de que oito pessoas morreram no terremo e dezenas ficaram feridas, mas este número ainda é incerto, já que as autoridades ainda contabilizam as vítimas. Também há relatos de desaparecidos.

Mais de um milhão de pessoas deixaram suas casas. O tremor teve magnitude 8.3, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). O governo solicitou a evacuação de áreas litorâneas.

A presidente chilena Michelle Bachelet decretou zona de catástrofe para as províncias de Choapa, Canela, Los Vilos e para a comuna de Conquimbo.

Um terremoto deixou centenas de mortos no Chile em 2010.

