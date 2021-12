Forças de segurança vão entrar no Complexo do Alemão

Em mais um dia de insegurança no Rio de Janeiro, policiais e criminosos trocam tiros no final da manhã desta sexta-feira, 26, no Complexo do Alemão, no bairro da Penha. Homens fortemente armados das polícias Civil, Militar e Federal vigiam as principais entradas do conjunto de favelas, para onde cerca de 100 traficantes fugiram após a ocupação policial da Vila Cruzeiro, realizada na última quinta-feira, 25. O subsecretário de planejamento e integração operacional do Rio de Janeiro, Roberto Sá, afirmou nesta manhã que haverá uma incursão no Complexo do Alemão, no entanto, o momento da operação não está definido.

"É apenas uma questão de estratégia entrar no Alemão", disse. "Não há lugar em que nossa polícia não entre, desde que tenha recursos logísticos para ultrapassar alguns obstáculos que os nossos recursos até então não permitiam", acrescentou.



Helicópteros da polícia Civil foram alvo dos disparos dos criminosos nesta manhã, de acordo com o portal de notícias G1. Segundo informações divulgadas pelo UOL, o comércio na região do Complexo do Alemão está parcialmente fechado e todas as pessoas que entram e saem do conjunto de favelas passam por uma abordagem policial, devendo explicar o que estão fazendo e para onde estão indo.



Dois helicópteros sobrevoam o Complexo da Penha e dão rajadas de metralhadora. Enquanto isso, dezenas de policiais civis sobem a pé a Vila Cruzeiro pelas vias principais. Tiros aparentemente partem da favela da Chatuba, onde hoje pela manhã estiveram diversas equipes da Polícia Civil.



Segundo o subsecretário, o foco ainda é a Vila Cruzeiro, mas não está descartada uma entrada no Alemão se a inteligência das forças policiais detectarem informações que indiquem a necessidade de agir antes. O subsecretário disse ainda que a prefeitura do Rio interditará alguns acessos no Complexo do Alemão e Vila Cruzeiro, sem especificar quais.



As operações policiais serão reforçadas a partir desta sexta-feira com a chegada de 800 militares do Exército, a pedido do governador Sérgio Cabral. Também serão enviados ao estado dois helicópteros da Força Aérea e dez veículos blindados, além de equipamentos de comunicação e óculos para visão noturna. O ministro da Defesa, Nelson Jobim, vai ao Rio hoje para se reunir com o governador Sérgio Cabral e o secretário de segurança do estado, José Mariano Beltrame.

*Com informações da Agência Estado e Agência Brasil.

adblock ativo