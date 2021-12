Forças Armadas licitaram R$ 47,9 milhões em filé mignon em 2020

As Forças Armadas licitaram, apenas em 2020, a compra de mais de 1,2 mil toneladas de filé mignon, ao custo total de R$ 47,9 milhões, para os integrantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. No mesmo período, também foram abertos processos de compra de 438,8 toneladas de salmão no valor total de R$ 18,6 milhões.

Os dados fazem parte de levantamento feito pelo PSB na Câmara e são objeto de denúncia levada pelo partido esta semana ao Tribunal de Contas da União (TCU).

Segundo o portal Congresso em Foco, a representação vai se somar a outras em andamento na corte que também tratam de compras envolvendo as Forças Armadas, como o processo para aquisição de 700 toneladas de picanha e 80 mil litros de cerveja, entre outros produtos alimentícios. O caso será relatado pelo ministro Walton Alencar.

No caso do filé mignon, foram 823,9 toneladas licitadas apenas pelo Exército, 247,8 toneladas pela Marinha e 187,3 toneladas pela Aeronáutica. Também há registro de licitação de 200 kg de filé para a Indústria de Material Bélico do Brasil (Imbel), uma estatal ligada ao Exército, e outras 2,7 toneladas para o próprio Ministério da Defesa.

