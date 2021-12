Força-tarefa intercepta comboio de milicianos no RJ; 12 suspeitos são mortos

A força-tarefa da Polícia Civil do Rio de Janeiro, em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), para combater a ação de milícias na Baixada Fluminense, interceptou, nesta quinta-feira, 15, um comboio de milicianos nas proximidades do posto da PRF da Rio-Santos, em Itaguaí.

Na ação, policiais da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) teriam sido atacados pelos suspeitos, que portavam fuzis, metralhadoras e pistolas. De acordo com a polícia, o comboio era formado por milicianos ligados a Danilo Dias Lima, o Danilo Tandera. Eles vinham sendo monitorados há 15 dias pelo serviço de inteligência da força-tarefa, que apurou a frequente movimentação de criminosos em uma rota que liga a Zona Oeste à Baixada. Ainda segundo a polícia, os tiros começaram do grupo e, a partir daí, deu início o confronto.

Segundo a polícia, 11 homens foram mortos no local. O 12º chegou a ser socorrido, mas também não resistiu. Na ação, foram apreendidos cinco fuzis, três metralhadoras, além de pistolas, munição, uma granada, aparelhos de comunicação e os quatro carros que faziam parte do comboio.

adblock ativo