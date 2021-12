Força-tarefa encerra cerco de 30h a Lázaro e retoma buscas em região de GO

O 18º dia da operação realizada para capturar Lázaro Barbosa começou com dissolução do cerco que era mantido em Girassol, distrito de Cocalzinho de Goiás, e que durou mais de 30h sem sucesso.

Durante o cerco, duas pessoas suspeitas de ajudar Lázaro foram presas. De acordo com a polícia, fazendeiro, de 74 anos, e um caseiro, de 33, deram guarita ao criminoso por cinco noite e o ajudaram a se esconder durante batidas policiais.

Um novo bloqueio foi feito por volta das 8h30 na mesma estrada de terra, próximo a BR-070 e as buscas pelo homem, suspeito de matar uma família de quatro pessoas, foram reiniciadas em uma área onde a mãe dele trabalhava.

O movimento é intenso na base de operação no início desta manhã e um pelotão com várias viaturas deixou a base com destino a Águas Lindas de Goiás.

