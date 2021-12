Força de turbinas faz carro capotar perto de pista do Santos Dumont

Um táxi capotou ao invadir uma área perto da pista do Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio, na madrugada desta segunda-feira, 1º. Por causa da força das turbinas do avião que partia, o veículo foi jogado contra pedras próximas ao local. O motorista não ficou ferido no acidente.

A passagem de carros pela Avenida Almirante Silvio Noronha, que fica atrás do aeroporto, é controlada por vigias e sinais, justamente para evitar o tráfego de veículos no momento da decolagem de aviões. O taxista alegou que se distraiu ao voltar da Escola Naval, onde havia deixado um passageiro. Um vigia afirmou que ele não respeitou a sinalização.

Um outro táxi capotou no mesmo local em 2002, também no momento em que um avião decolava. O motorista do veículo, Antônio de Almeida Macedo, acabou morrendo no acidente.

