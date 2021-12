Força Aérea vai comprar 3 mil picolés para o lanche

Na semana que antecedeu a Páscoa, a Base Aérea de Fortaleza reservou R$ 750,00 para a compra de 75 caixas de chocolate com 15 barras cada. Os doces são do sabor chocolate ao leite, do tipo Talento ou similar, da marca Nestlé. Cada caixa saiu por R$ 10,00. Ponto para o órgão da Aeronáutica que economizou ao trocar por barras os famosos ovos de chocolate, que costumam ser bem mais caros.

A informação é da seção "Carrinho de Compras" do portal Contas Abertas que acompanha os gastos públicos no Brasil. Conforme matéria da reporter Thaís Betat, do portal, o VI Comando Aéreo Regional gastará R$ 80,9 mil na compra de alimentos.

O carrinho do órgão incluí 1.000 aves defumadas, do tipo chester, 100 crustáceos limpos, 500 peixes do tipo Surubim, 15.600 águas minerais com gás, 10 conhaques da marca Presidente, 90 caixinhas de chás de boldo e mate, 1.500 pacotes com sachês de geleias de frutas e geleia diet, 10 caixas com saches de sal, 300 adoçantes, 150 pacotes de aveia, 150 de farinha láctea, 50 glucoses de milho, 20 pacotes de manteiga, 30 doces de côco branco e 20 pacotes de margarina.

Picolés

Já o Grupamento de Infraestrutura e Apoio de São José dos Campos (SP) da Força Aérea pretende adquirir para a hora do lanche 3.000 picolés. Os sabores serão variados e os produtos serão da marca Cremona e custarão R$ 3,7 mil ao órgão. O Gabinete da Vice-Presidência da República entrará para o lanche com pães. O empenho inclui 1.000 pacotes de pães de forma integral, da marca Bambina, ao custo de R$ 3,2 mil.

O Grupamento de Apoio de Brasília também incluirá no carrinho de compras 2.000 vidros de azeites de oliva, extra virgem por R$ 11,5 mil. As embalagens contêm 500 ml cada e são da marca Quinta da Boa Vista.

O Centro de Lançamento de Foguetes da Barreira do Inferno comprará cinco claviculários. Os portas-chaves serão de metal, com capacidade para 50 chaves, da marca Multiforme por R$ 1 mil. A compra deve ser ainda maior, já que o edital do pregão prevê o fornecimento de 20 itens.

Ainda no âmbito da Força Aérea, o II Comando Aéreo Regional comprará uma televisão por R$ 2,9 mil. O eletrônico será de tecnologia LED, com tela de 46 polegadas, resolução full HD.

