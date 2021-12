Fome atinge 19 milhões de brasileiros durante pandemia em 2020

A fome atingiu 19 milhões de brasileiros na pandemia em 2020, segundo dados da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede Penssan). Eles estão entre as 116,8 milhões de pessoas que conviveram com algum grau de insegurança alimentar no Brasil nos últimos meses do ano.

Esse número corresponde a 55,2% dos domicílios. A pesquisa foi realizada no momento em que o auxílio emergencial foi diminuído de R$ 600 para R$ 300, entre os dias 5 e 24 de dezembro.

A fome atingiu 11,1% das casas chefiadas por mulheres. Quando o domicílio em que a pessoa de referência é um homem, esse número cai para 7,7%.

A diferença na segurança alimentar entre os gêneros é consideravelmente maior: quando se trata de uma mãe solo, 35,9% das famílias têm a alimentação garantida, já no caso dos homens são mais que a metade, 52,5%. Quando a pessoa de referência é negra, a fome está presente em 10,7% das casas, enquanto se ela é branca, 7,5%.

