Folião usa blusa com frase "Mata polícia" e é preso

Folião usou camisa com a frase "Mata polícia" e acabou preso no Amapá. O jovem participava do Carnaval do maior bloco de rua do estado nesta terça-feira, 9, quando foi detido. Além da polêmica na camisa, ele portava uma arma de brinquedo.

A Polícia Militar do Amapá alegou que a camiseta incitava a violência e fazia apologia ao crime. O comandante do 1º Batalhão da PM, coronel Petrúcio Renato, disse que o rapaz estava desorientado sobre o que estava fazendo.

Uma foto do folião sendo preso repercutiu nas redes sociais.

adblock ativo