Folder com bandido negro é alvo de polêmica

Um folheto educativo distribuído pela Polícia Militar de Diadema, na Região Metropolitana de São Paulo, causou polêmica ao retratar o criminoso como um homem negro. Na imagem, o bandido tem cabelo "black power".

O panfleto faz parte do projeto Educação Para a Segurança, que é realizado em escolas da cidade. De acordo com a PM, o folder dava orientações de como agir no caso de um estranho bater em sua porta.

A corporação ainda informou que o folheto é antigo e já foi retirado de circulação para "evitar interpretações equivocadas e oportunistas que nada contribuem para a questão racial". Segundo a PM, a ilustração foi feita por um cartunista e policial militar negro.

